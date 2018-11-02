贵州原副省长蒲波因滥赌被双开

据中国中央纪委国家监委网站今天（2日）发布的消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对贵州省政府原党组成员、副省长蒲波严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，蒲波违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排；违反组织纪律，利用职务便利违规为他人在干部选拔任用方面提供帮助，组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，以赌博方式敛取巨额钱财，通过“大赌”“假赌”大搞权钱交易，违规经商办企业，违规拥有非上市公司股份股权和购买定向增发股票；违反生活纪律。利用职务上的便利和职权、地位形成的便利条件为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

蒲波身为党的高级领导干部，丧失理想信念，毫无党性原则，对党不忠诚、不老实，腐化堕落、沉迷赌博，亦官亦商、“亲”“清”不分，严重破坏任职地区的政治生态，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，是党的十八大后不收敛、不收手的典型，群众反映强烈，政治影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予蒲波开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

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