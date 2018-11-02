蔡英文：在面簿公开发表意见不会受到监控

台湾国安局长彭胜竹昨天（1日）在立法院证实，当局有监控面簿等公开网路社群，侦搜包括诋毁元首等四大影响地域安全的情资，蓝营质疑蔡政府要营造网路寒蝉效应。台湾总统蔡英文今天表示，在自己面簿上公开发表意见，谁都无权干涉，更不会受到监控。她领导的政府，不会违法限制人民的自由，过去诸如监听立法院的滥权作为，也不容许再发生。

据台湾《联合报》报道，蔡英文在面簿表示，民主台湾不可能、也不允许走回过去的戒严时期，她的面簿就是最好的例子。她的面簿，每天都有各式各样的公开留言，有鼓励有批评，也有对公共议题的自由讨论。不论是台湾人民、世界各地的网友或“翻墙过来的朋友”，她都一样欢迎，因为这就是民主台湾的缩影。

蔡英文也说，民主自由的生活风格，是台湾人民历经辛苦，才争取到的果实。人民投票选出总统、监督政府施政，都是宪法保障的基本权利。同样地，在自己面簿上公开发表意见，谁都无权干涉，更不会受到监控。每个人言责自负，国家已有法律规范。

她说，至于因应境外势力借“不实讯息”介入台湾内部事务、干扰台湾民主法治有效运作等威胁，安全单位也需要采取必要的因应措施。面对新时代的多元资讯传播管道，世界各个民主地区的安全部门，也都正在做同样的努力。民主自由，就是台湾价值，大家会用尽全力来捍卫。

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