军事专家：中国驻港澳部队料将参加更多海外军演

香港《南华早报》引述军事分析人士报道，在中国人民解放军驻澳门部队上个月首次出国参加联演联训后，驻香港和澳门部队将参加更多的海外演习，以提升自身技能。

报道引述新华社的消息称，近250名驻香港和驻澳门部队官兵参加了为期十天，由中国、马来西亚和泰国共同举行的军事演习，此次演习于10月29日结束。

报道称，名为“和平友谊-2018”演习是中马泰三国首次举行的联合军演。来自驻澳门和驻香港的部队从香港国际机场出发。这是驻澳门部队首次参与海外演习，而驻香港部队在2016年首次参加国际军演。



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