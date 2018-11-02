大叔地铁上痛斥万圣节装近十分钟 当事人希望大叔致歉

中国微博热搜“大叔痛斥万圣节惊悚装女孩”，当事人之一的张先生今天（2日）对澎湃新闻称，当天他和一位女性友人一同出行，虽然化了万圣节妆容，但整体装扮“不算过分”，没想到一位大叔跟着他们上了地铁，并在车厢内持续开骂近10分钟，希望对方能道个歉。

据澎湃新闻报道，张先生自称今年21岁。10月31日晚上9时多，他和朋友打算一起过万圣节，还化了与节日气氛相符的妆容。“主要是左脸有鸡蛋大的疤痕妆容，服装都是很普通的衣服，其他地方也是干干净净的。”据其对澎湃新闻描述，当天装扮并非是网传视频中的“红衣女鬼”。为不被路人误会，他还特意用手机做了一个LED字幕，注明“演员刚下班”。

张先生称，当他和友人在青岛地铁2号线李村站等候时，发现一位年龄看似四五十岁的大叔从站台另一处走过来，并跟随他们上了地铁最后一节车厢。

张先生现场录制的视频显示，大叔上地铁后坐在对面，不久后开始骂人，期间还一直质问“是不是中国人？我是中国人我就要管你！丢中国人的脸！”

张先生表示，大叔言语越来越激烈，持续近10分钟。在共同乘坐8站之后，对方先到站下车。

自“大叔痛斥万圣节惊悚装女孩”话题走红之后，张先生表示，自己的生活这两天受到很大的困扰，并笑称“以后万圣节，带个头套出门” 。

同日，青岛地铁官方人员对澎湃新闻表示，也在微博上关注到了此事。



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