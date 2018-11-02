中国证监会：将积极推动资本市场 更好地服务“一带一路”建设

中国证监会副主席方星海今天（2日）在中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，证监会将积极推动资本市场更好地服务“一带一路”建设，建设大宗商品区域定价中心，进一步提高企业管理风险能力。

据中新社报道，方星海指出，将完善以市场需求为导向的期货产品上市制度，逐步扩大商品期货期权品种，持续开展天然气、商品指数等期货品种研究，探索推进人民币外汇期货上市，帮助“一带一路”企业管理风险。在风险可控的前提下研究推进商业银行和其他有关金融机构有序利用期货市场管理风险。加快推进期货市场国际化进程，提高在“一带一路”区域内的定价影响力，建设大宗商品的区域定价中心。

方星海表示，资金融通是“一带一路”建设的重要支撑，资本市场可以有效发挥集聚资源，连接交易所与上市公司、金融机构、投资者的平台作用，为“一带一路”建设提供直接融资支持，丰富境内外投资者的交易工具和投资渠道，并提供良好的风险管理机制。

官方数据显示，2016年以来，证监会共批准62家“一带一路”相关企业完成IPO，募集资金588.84亿元（人民币，下同，约117亿新元）；90家企业完成再融资，募集资金4062.16亿元。

除了建设大宗商品区域定价中心外，方星海表示，证监会将完善多层次资本市场体系，进一步拓宽直接融资渠道。支持参与“一带一路”项目建设的企业扩大股权融资；改革境内企业境外上市制度，便利符合条件的企业境外发行上市；深化并购重组市场化改革，支持上市公司参与“一带一路”建设；继续支持相关境内外企业在交易所债券市场发行“一带一路”债券。

方星海指出，将进一步提升证券服务机构服务“一带一路”建设的水平与能力。在支持和引导证券经营机构“走出去”的同时，鼓励具备条件的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、资信评级机构也制定相应发展战略，更好地服务“一带一路”建设和中国企业“走出去”。

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