中国成功发射北斗三号首颗地球静止轨道卫星

中国在昨天深夜成功发射北斗三号系统首颗地球静止轨道卫星，进入预定轨道后将与北斗三号导航卫星进行组网。

据中新社报道，1日23时57分，中国长征三号乙运载火箭搭载北斗三号系统首颗地球静止轨道卫星，成功发射升空。该卫星是第41颗北斗导航卫星，也是第17颗北斗三号全球组网卫星。卫星顺利进入预定轨道后，将进行测试与试验评估，并与此前发射的16颗北斗三号导航卫星进行组网，适时提供服务。

这颗卫星除了提供基本导航服务外，还将提供短报文服务、星基增强服务。其中，短报文服务在全面兼容北斗二号短报文服务的基础上，容量提升10倍，用户机发射功率降低10倍，能力大幅提升；星基增强服务则按照国际民航标准，提供更高精度、更高完好性的导航服务。

北斗三号卫星首席总设计师谢军透露，此次发射的地球静止轨道卫星距离地面3.6万公里，是北斗三号系统中功能最强、信号最多、承载最大、寿命最长的卫星。

据悉，北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，可为用户提供高精度、高可靠的定位、测速、授时服务，并兼具特有的短报文通信能力。今年年底前，中国还将发射两颗中圆地球轨道卫星，届时中国北斗将建成基本系统，开始服务“一带一路”沿线国家和地区的用户。

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