在港珠澳大桥测砖报告造假 两技术员在港认罪入狱23及21个月

港珠澳大桥的混凝土砖压力测试结果涉及造假，18名土木工程拓展署外判商实验室技术员，同被控一项串谋诈骗罪。其中两名技术员今天（2日）在香港区域法院认罪，辩方求情时指造假测试对大桥安全无影响。法官则表示不论影响安全与否，案件已打击公众信心。法官又用食品安全作类比，指假如食品商在品质认证上造假，“市民就要到其他地方买奶粉”，但考虑到两名技术员真诚悔改及背景清白，减刑后分别判他们23及21个月监禁。

据香港《明报》报道，辩方求情称，案发时任实验室技术员的被告赵志兴（27岁）及潘家伟（26岁）在案中角色均不重，只是顺从上司指令，也不涉及金钱利益。两名被告均为家中经济支柱，都要供养妹妹升学和照顾母亲，他们甚至工作至开庭前一日才向公司请辞，希望赚更多钱养家。

辩方引用土木工程署署长早前在记者会上的发言，指出虽然混凝土测试中所用时间曾被调整造假，但整体上对大桥工程无安全影响，强调造假对混凝土强度的判断影响只属轻微。法官闻言后说，“影响轻微，不如干脆不做测试吧”。

辩方又称，造假不涉及改变混凝土的强度，又指相关测试已进行30多万次，其中两名被告涉及造假的只有16至17次，比例上占相当小。但法官强调，不论范畴，造假一事已经严重打击公众对建造业的信心，及损害公众利益，并指政府已就此多花费5800多万元（港元，约1016万新元），只为释除公众疑虑，直言造假“一次都嫌多”。

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