中国证券业协会：11家证券公司签署协议 支持民企发展

据中国证券业协会今天（2日）在网站上发布的消息，证券业协会推动设立证券行业支持民营企业发展资管计划工作全面启动。10月31日，协会组织召开“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”发起人会议，11家证券公司作为联合发起人，就255亿（人民币，约50亿新元）（部分公司在此前约定基础上追加了出资）出资规模签署了发起人协议，作为共同发起人发起行业系列资产管理计划。

发起人协议明确约定了各发起人自愿按照不低于前期意向的首次出资金额，在不晚于2018年11月30日前以自有资金投入系列资管计划，并通过向下设立资产管理计划等形式，吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金，达到撬动千亿规模资金并开展具体业务的目的。发起人协议约定系列资管计划应当专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难，以提供流动性支持的财务投资为主要手段，以保持上市公司控制权和治理结构相对稳定为主要目标，更好服务实体经济，支持民营经济高质量发展。为保障发起人协议有效性，协议还明确了协议各方的权利义务及相关违约责任，并约定各发起人应当就系列资管计划的募集和运作情况进行定期报告。据了解，目前各证券公司已分别启动系列资管计划设立工作，有部分系列资管计划已提交基金业协会备案。

为进一步凝聚行业力量，支持民营企业发展，发起人协议约定欢迎其他证券公司及协会认可的机构自愿出资参与协议，共同推进民营企业健康稳定发展。协会官网同步发布协议相关内容和参与方式，并将持续跟进披露系列资管计划的备案和投资情况。

11月1日，习近平总书记在民营企业座谈会中指出，对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。日前，证监会已下发了《关于支持证券基金经营机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》，就证券公司参与系列资产管理计划，在产品设计、出资比例、投资范围、风控指标计算等方面按规定给予一定的政策支持。下一步，协会将坚决贯彻落实习近平总书记讲话精神，在证监会的统一部署下，充分发挥自律组织作用，积极引导各证券公司充分发挥投资银行的专业优势和组织交易的能力，采用市场化、多样化、个性化的方式，研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。

早报订户新闻，更多精彩等着您！