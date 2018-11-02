46家新中双方主体在渝达成36项合作协议

据中新社报道，11月2日在重庆举行的中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会重大项目签约仪式上，46家中新双方主体达成36项合作协议。

中新（重庆）战略性互联互通示范项目（即“CCI”）是中国与新加坡第三个政府间合作项目。此次金融峰会旨在搭建一个面向中国西部地区和东南亚国家的国际性平台，通过加强金融互联互通，促进资源双向流动和市场深度融合。

记者从会上获悉，重庆市人民政府与中国农业发展银行、中国工商银行、中国建设银行、盛裕控股集团达成三项战略合作。合作将在服务内陆开放高地建设、数字经济发展等方面，未来五年累计为重庆带来9500亿元（人民币，下同，约1892亿新元）的资金支持。

重庆市地方金融监督管理局、中国人民银行重庆营业管理部、重庆两江新区管理委员会、新加坡金融科技协会、重庆中新示范项目战略研究中心、新加坡通商中国等中新双方15家主体，达成七项合作，推动建设中新金融科技合作示范区启动区，成立中新金融科技联盟，打造中新金融科创企业孵化器，搭建中新互联互通人才实习创业平台，设立100亿元规模的中国金融科技产业投资基金。

这些项目将在CCI框架下，围绕智慧城市、数字金融、共享经济等方面，全力打造金融科技聚集区，积极构建跨境“物流+金融+商贸”的物流生态圈、打造“乡村振兴产品创新基地”、互联网金融等方面全面加强合作。

此外，中国工商银行、中国银行、太平保险、中铁物流等34家金融机构及大型物流企业签约合作，将推动商流、物流、信息流、资金流“四流合一”，实现贸易、物流、登记、结算、金融服务的全物流商贸产业链协同，创新物流及贸易领域结算平台体系、资金管理模式和结算方式。

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