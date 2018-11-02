人民日报评论：追问重庆公交坠江悲剧 我们是否需要一场文明革命？

中国当局今天（2日）公布，重庆公交坠江事故跟乘客与司机激烈争执互殴，导致车辆失控有关。 “人民日报评论”微信随后发文，称在这起事件中，“撒泼的女乘客与失手的男司机，到底谁的责任更大？”，之后提到民众在公共场合闹事不时发生。文章指出，中国“的物质文明有了极大进步，但精神文明提升却依然有很大空间”，并称“我们社会也需要一场‘文明革命’”。

全文如下：

重庆公交坠江的视频今天公布了，看到的人无不在叹息中悲愤：就为坐过了站，女乘客便要丧失理智死缠烂打，这不是害人害己是什么？！就因与女乘客交手，司机居然也忘记了方向盘下还有十几条生命，这样的分心也不应该啊！更值得可怜的是那一车无辜乘客，因一场口角葬身于长江之中，这是不可承受之痛！

由此，也引发了很多人的探讨：撒泼的女乘客与失手的男司机，到底谁的责任更大？其实，面对如此惨痛的教训，反思的重点并非事故责任如何分配，而是文明的责任如何承担？谁来承担？

“没有人是一座孤岛”，也没有人在车窗外。

其实，除了如此极端恶性的坠江案件，许多类似的摩擦往往并不少见。就在本周一的北京，一名女乘客因坐过站后要求停车被拒，抄起整箱牛奶砸向司机，导致公交车与小轿车剐蹭，酿成险情。而在早两年，还是在重庆万州，同样因为坐过站，有乘客对公交司机大打出手，导致客车失控撞倒行道树……公交车过站了还有下一站，生命过站了哪有下一站？退一步海阔天空，何至赴江蹈海？

悲情，都是从险情中来的，而很多险情，都是从情绪失控开始。从犯罪心理学上看，许多杀人案都属于“出离愤怒”的激情杀人，导火索极微小，是一个微笑、一句道歉都能浇灭的“火星”。

我们也有理由相信，这起因情绪失控导致汽车失控的悲剧之所以如此广泛地拨动心弦，也是因为最近在公共场合，类似“闹事”已非一起两起：

频频出现的高铁霸座现象，因航班延误而大闹机场，因诊疗分歧痛殴甚至砍杀医生……剧情之夸张，烈度之大，总会让人惊诧：不怕大困难的中国人，为什么总克服不了这样小情绪？为什么权利意识已如高铁一样“提速”，但规则意识却迟迟跟不上？为什么物质生活日益丰裕了，文明素养与公德之心却落在后面？

这是一种文明的反思，一种文明的心痛。人们叹着气，也憋着一口气。

许多制度与伦理看似约束着你我的手脚，从不是空穴来风。它们为秩序而演化，为生存而发展。社会倡导“理智”，因为退一步海阔天空，这是合作的基础，不然人类何以生生不息；我们需要建设“法治”、强调规则意识，因为这是通行陌生人社会最简单的“红绿灯”，是全社会收获稳定预期的基本保证；为什么“公德”总是必需品，因为没有人生活在一个单次博弈的世界里，我们都要反复打交道，你对他人的善意与和气，兜兜转转，终究会回报到你自己身上。

也正是在这个意义上，文明，不仅是一种美德，也是一根保证社会长期稳定发展的安全带。

四十年，我们国家的物质文明有了极大进步，但精神文明提升却依然有很大空间。有网友说，反腐败让干部作风为之一变，今天，我们社会也需要一场“文明革命”。所言极是。一方面，我们需要通过诸如诚信黑名单等制度规范倒逼规则意识与法治思维的提升，让这个社会少一些规则的“无知者”，法治的“局外人”；另一方面，我们依然需要不断唤醒我们古已有之的善意与良知，用德治荡涤社会风气、推进社会文明，让身边多一些美德的“继承者”与“发扬者”。

改革开放40年，中国的现代化进程一日千里。“用几十年时间走完发达国家几百年走过的发展历程”的国家，其人格层面的养成、精神层面的蜕变，要想浓缩在短时间内完成，恐怕比GDP的增长更为困难。上世纪80年代，美国学者英格尔斯的一本书在中国很流行，书名就是《人的现代化》。今天，在“仓廪实”之后，我们或许尤其需要思考“人的现代化”这一课题，以一场文明的革命，构建起与我们不断提升的物质文明相适应、与我们大国身份相匹配的精神文明。

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