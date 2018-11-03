福建七成以上税收民企贡献 民营企业家：坚定立足实业的信心

“无论外部环境怎么变化，民营企业家都要练好内功，坚守实业，把自己的事做好，同时，民营企业家更要增强自信，应该对社会从上到下的支持有更大的信心。”福建省政协副主席、省工商联主席王光远昨日在福州表示，中国促进民营经济的政策十分明确，民营企业家应当抓住机会把主业做精做实。

据中新网报道，王光远说，福建省70%以上的税收是民营企业创造的，而泉州则有80%以上的税收是民营企业创造的，“强大的民营经济是中国特色社会主义最大的特色”。

“今年是改革开放40周年，我们这一代企业家都非常感谢改革开放。”作为参与民营企业座谈会的两位福建企业家之一，恒安国际集团有限公司CEO许连捷特别撰写了一篇参加座谈会的体会。

他还写道，讲话强调民营企业只能壮大、鼓励民营企业走向更加广阔的舞台，“让我们坚定了立足实业的信心”，将更加积极主动地履行社会责任，在全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化国家中做出更大贡献。

“国家最高领导层的声音，说出了我们希望向中央反映的问题，特别是‘民营企业和民营企业家是我们自己人’这句话，以前从来没有这样说过，对民营企业的支持第一次如此明确，让我们很感动、很安心、很贴心。”新大陆科技集团有限公司董事长胡钢表示，前一段由于社会上有一些议论，无论是自己，还是所在的企业，都感到十分不安。

胡钢说，讲话对于民营企业的定位十分清晰，也提出了许多新观点、新措施，民营企业确实可以安心下来做好实业。

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