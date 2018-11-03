美官员：要与美国增进防卫产业合作，台湾须展现重视保护知识产权

美国国防部主管制造与工业政策事务的副助理部长朱宁（Eric Chewning）昨天（2日）指出，美国国防产业拓展国际合作时，非常重视保护知识产权；若台美讨论增进防卫产业合作，台湾需要展现和美国一样关切窃取知识产权的问题，并思考如何共同创造一个防卫产业合作的“安全环境”。

据台湾《联合报》报道，朱宁昨天出席由美国商会举办、关于美国国防工业基础的会议。《联合报》记者询问朱宁，台湾产业希望能进入到美国国际生产链，美台在防卫产业有哪些领域可以增进合作；此外，不少台湾厂商与中企往来，甚至在中国大陆设厂，如何克服保护知识产权与商业机密的挑战。

朱宁说，美国国防产业在拓展国际合作时，保护知识产权变得非常重要，对于国家安全或保护美国企业的智财竞争力都很重要；美国透过“外国投资风险审查现代化法案”加强审查国外投资，也会看美国的伙伴是否采取类似举措加强审查国外投资。

朱宁说，当和台湾讨论想在哪些防卫产业合作时，需要考量如何共同创造一个“安全环境”，美方关切窃取知识产权的问题，“希望你们的企业也是”。

白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗（Peter Navarro）也出席这项会议。纳瓦罗在致词时，批评前总统奥巴马时期的政策，指奥巴马拒绝向盟友及合作伙伴出售武器系统，反而把市场拱手让给战略对手中国大陆与俄罗斯。

纳瓦罗说，总统特朗普强调经济安全就是国家安全，当美国重新向盟友与伙伴销售这些产品时，这些武器系统会让区域变得更为稳定，让联盟更为强大，且在美国国内也创造更多就业机会。

此外，纳瓦罗指出，美方看到部分关键组件、精密工具机等转移到他国制造，这种依赖性某种程度上是因为全球化进程所致，间接损害美国工业；而且很多时候，美国的战略竞争对手中国大陆和俄罗斯，具特定目的锁定某些产业，让他们在军事上获得竞争优势，以对抗美国。

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