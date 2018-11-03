中泰签署备忘录 打击人口贩卖

中泰两国代表昨天（2日）在泰国曼谷签署打击人口贩卖的备忘录。

据中新社报道，中国公安部副部长杜航伟与泰国社会发展和人类安全部部长甘作纳拉德上将分别代表中泰两国政府，签署《中华人民共和国政府与泰王国政府关于合作预防和遏制拐卖人口的谅解备忘录》。

该备忘录要求中泰两国加强跨国执法合作，共同预防打击拐卖人口犯罪，及时解救、送返拐卖受害人。

目前，中国政府已与缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国政府分别签署了反拐合作协定，为预防打击跨国拐卖犯罪、全面提升湄公河次区域打拐能力水平奠定了基础。

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