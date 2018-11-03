宋楚瑜呼吁政府降低中小企业赋税

台湾亲民党主席宋楚瑜昨天（2日）晚上参加台中市北屯区议员候选人邱于珊造势活动，他不仅再次为邱于珊催票，也针对台湾的未来发展提出几点看法，呼吁政府降低中小企业赋税，并改善投资环境。

据台湾中时电子报报道，宋楚瑜提到，2000年选举是台湾起落的分水岭 。昨天看到《联合报》民意论坛读者投书，感慨高雄港已不復当年盛况，空空荡荡，货柜轮屈指可数！宋楚瑜也心有同感，他表示“决策错误比贪污更可怕”。过去，高雄港、基隆港、花莲港都是由台湾省政府管理，高雄港曾是全世界排名第三，但是今天落得没有船把原物料运进来，也没有船把产品运出去。

宋楚瑜表示，美国总统川普日前打电话给中国大陆领导人习近平先生，“针对贸易和北韩议题有非常好的讨论”。同时，大家也看到习近平先生对内喊话“高度重视企业困境，并一直想办法促进中小企业发展”。宋楚瑜说，当美中知道贸易对撞，对双方都不利，大陆也知道要协助中小企业，台湾政府也应该重视。

宋楚瑜认为，政府首先要降低中小企业赋税过高的问题。另外，要改善投资环境。如何改善？宋楚瑜提出三点看法：第一，在政治层面，松绑法令，吸引人才及金流。第二，改善生活环境，让外地人才愿意携家带眷来台湾工作。第三，解决融资问题，提供低利贷款，不要让中小企业被高利息压垮。

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