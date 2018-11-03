武汉部分公交车已设有安全门 预计2025年覆盖所有公交车

中国重庆公交坠江事故引发了公交车司机安全有关的讨论。在武汉，一些公交车已经设有安全门。当地公交集团指出，今后更新公交车将全部采用配有驾驶室安全门的公交车。

中国《武汉晚报》今天（3日）报道，据当地记者调查发现，武汉目前有近三成公交车已经拥有了安全门。一些较新的公交车，驾驶室均安装有安全门，而一些老旧的公交车则没有配置。

当地记者也搭上了设有安全门的公交车。乘客那时虽较多，但因为这辆车安装了驾驶室安全门，公交车前门无论多拥挤，都不可能触碰到驾驶室内的司机。

这辆公交车的驾驶室安全门是透明的玻璃材质，高约1.6米。关闭安全门后，司机和乘客就被隔离开来。安全门上有许多圆形小孔，乘客若和司机讲话，司机也能清晰地听到，但若想伸手干扰司机驾驶，是无法实现的。

据了解，自2017年起，武汉公交集团新购置的公交车，全部都采用这种有独立驾驶室安全门的车型。目前，公交集团拥有8600多台公交车，其中有独立驾驶室安全门的公交车有2489辆，占比28.94%。按照公交车淘汰周期八年计算，大约到2025年，公交集团所有公交车都将更新完毕。

公交司机徐文文告诉记者，开公交车六年，只遇到过一次被情绪激动的乘客干扰驾驶的情况。当时，一名爹爹因为坐过站，情绪激动地跑过去，拉扯他的胳膊，要求他中途停车。所幸，车上一名年轻乘客立即上前将老人拉开，才化险为夷。

徐文文说，公交司机面对不同人群，不能保证每个乘客都心平气和、懂法讲理。自从去年公交车上安装了驾驶室安全门，他开车感觉踏实多了。

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