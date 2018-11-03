山东食药监局长因疫苗事件被问责 一个月后履新大数据局长

据网媒“香港01”援引《新京报》微信公众号“政事儿”消息，10月31日，山东省大数据局掛牌成立。但值得注意的是，此前任山东省食品药品监督管理局党组书记、局长的马越男，担任山东省大数据局首任局长。

根据《山东省省级机构改革的实施意见》，在山东省政府办公厅大资料和电子政务等管理职责的基础上，组建省大资料局，作为省政府直属机构。其主要职能包括负责牵头制定并组织实施全省大资料发展应用规划和政策措施，加快建设“数字山东”和“互联网+政务服务”等。

公开简历显示，出任山东省大数据局首任局长的马越男，曾任东山东省政府副秘书长，2013年开始担任山东省食品药品监督管理局局长、党组书记。

9月30日，山东省纪委发布消息，根据山东省政府、省纪委监委疫苗问题调查组对吉林长春长生公司不合格疫苗流入山东省后相关职能部门及人员履职情况的调查结果，经山东省委常委会会议研究决定，对八人予以严肃问责。其中，山东省卫计委主任袭燕和时任山东省食品药品监督管理局党组书记、局长马越男，“予以诫勉”。山东省疾控中心主任毕振强、省食品药品监督管理局副局长辛仁东等六人，被免职。因毕振强涉嫌其他严重违纪违法问题，已被立案调查。

关于诫勉谈话的影响期以及对晋职晋级、提拔使用、评先评优等事项的影响，各级各地各部门出台的相关规范性档中均有不同规定，标准尚不统一，比如，根据中央组织部出台的《关于组织人事部门对领导干部提醒、函询和诫勉的实施细则》的有关规定，受到诫勉的领导干部，取消当年年度考核、本任期考核评优和各类先进的资格，六个月内不得提拔或者重用。因此，诫勉谈话的影响期应当在实践中依据有关规定来判定。

值得注意的是，跟国家食药监领域机构改革的模式相同，《山东省省级机构改革的实施意见》显示，不再保留山东省食品药品监督管理局，集成工商、质监、食药监等机构职责，组建省市场监督管理局，作为省政府直属机构。几日前，山东省市场监督管理局已经掛牌成立。

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