台北漂青年抢搭返乡列车 中部以南票将售罄

台湾青年民主协会日前串联全台各地学生自治组织发起“2018青年民主返乡列车”，车资101元（新台币，下同，约4.5新元）来协助青年返乡投票。来自高雄的台湾大学（简称台大）政治系学生李欣说，高雄人返乡要花费很大的成本，以高铁票为例来回就要3千元，“我会搭上返乡列车投下属于自己的这一票”，他说，因为每一票累积起来就是改变的开始。

据联合新闻网报道，台湾青年民主协会秘书长张育萌说，目前从台北发车至台中以南区域的座位已接近售罄，或许也与这次选战部分区域打的比较火热有关系，但可能也与台北资源较多有关。而台大发的六辆列车，目前至台中以南已全数售罄。

李欣还说，返乡列车可以让青年以更低成本回家、打破限制，回到家乡投下这一票。当每个青年都返乡投票时，每一个青年的投票都可以变成大改变。

台湾大学学生会会长、来自台南的吴奕柔说，这次地方选举结合公投，公投只要满18岁就有投票权，许多学生因返乡要付出高昂的成本、也往往认为自己一票无法改变整个环境而放弃投票，期待透过“互揪”（互相帮忙）让更多青年回去投票，让投票变成稀松平常的事情，“我也会回到台南投下我手中的一票。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！