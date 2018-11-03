柯文哲饶舌歌视频点阅破百万 美媒也撰文报道

台北市长柯文哲推出饶舌歌曲“Do Things Right”得到关注，美国网路音乐媒体EDMTunes也撰文报道。对此，柯文哲今天（3日）表示，因为台湾思想非常自由，在流行音乐领域还是有前途。

据台湾《联合报》报道，柯文哲10月28日推出和嘻哈音乐厂牌“颜社”、饶舌歌手春艳合作的单曲，不断重复“怪怪的”“do the right thing”“do things right” 等歌词，目前已经在YouTube上吸引超过145万人次点阅。

柯文哲出席一项活动后受访表示，这些饶舌音乐工作者掌握市场脉动，他们所做的事就叫做“达人文化”。台湾的创新产业应该给年轻人多一点机会，“我只是一个平台，借他们用一下”。

柯文哲说，台湾在流行音乐领域还是有前途，因为台湾非常自由，“封闭的地方没有思想的自由，做不出有创意的歌”。

由于柯文哲10日将在市府前广场举办大型造势活动，媒体询问柯文哲，当天会不会唱饶舌歌。

柯文哲说：“我是很不想唱。我才不要像那一次跨年在上面丢脸。我说能不能改成卡拉OK，他说RAP没有办法做成卡拉OK。”

去年跨年晚会前，柯文哲曾在面簿上发布影片，笑说自己在2015年跨年晚会上唱五月天的“憨人”，结果拍子乱掉、唱到凸槌，所以去年晚会抵死不唱歌。

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