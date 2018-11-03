商务部：中美经贸关系的本质是合作共赢

中国商务部副部长王炳南今日表示，中美经贸关系的本质是合作共赢，中方愿意通过平等诚信相互尊重的磋商与美国妥善地解决经贸问题的分歧，共同推动中美经贸关系健康平稳发展。

据路透社报道，他在2018中国国际进口博览会新闻发布会上回应路透提问时并称，这次进口博览会是中国政府主动开放市场和扩大进口的重大举措，将为有意愿对华出口的企业提供重要渠道，对重要企业开展经贸往来和合作搭建平台。

“进口博览会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国际级展会，确实体现了中国政府主动开放市场的真实意愿。”他称。

谈及外国企业开展对华经贸时关切的知识产权保护问题，他表示，中国政府高度重视，会采取一系列措施保护企业的合法权益；是次博览会将在会展中心里设立知识产权保护商事纠纷处理中心，为参展商和采购商提供知识产权维权咨询，纠纷调处服务，着力营造公平贸易环境，切实维护参展各方利益。

据介绍，首届国际进口博览会有来自130多个国家政要和有关国际组织负责人等，3,000多家企业踊跃报名参展，既有世界500强企业，也有来自各国行业的龙头企业，既有发达国家的企业，也有来自发展中国家和最不发达国家的企业。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四都表达了对解决两国激烈贸易争端的乐观态度。两国领导人计划于11月底在阿根廷举行一次重要会晤。特朗普周五表示，在对华贸易问题上取得了很大进展，他预计美中两个全球最大经济体将达成一项非常好的贸易协议。



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