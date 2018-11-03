韩流吹到台北蓝营 丁守中：大家都搭上“韩风”便车

台湾国民党台北市长候选人丁守中今天上午到东门国小出席中正万华造势大会，对于国民党高雄市候选人韩国瑜近期气势旺，带动其他县市选举气氛，而近期也有北市议员参选人选择跟韩国瑜合影。丁守中受访认为，“韩流”对台北市有帮助最好，台北市民四年来也觉醒了；对于跟韩国瑜一起掛看板，他说，“大家都可以搭上‘韩风’的便车”，选举就是要旺。

据《自由时报》消息，丁守中致词说，要他搞笑、搞怪，绝对会输给台北市长柯文哲，但是他在搞定事情绝对可以赢柯。丁还说，他不是舌尖牙利的人，但过去也在立法院通过很多福国利民的法案。他更举例，“五大案”、“取消不赚钱公车路线”、“两岸一家亲”及“声援妇联会转弯”等，认为选民不应该对没有中心思想的柯文哲有所期待。

而一同陪同站台的国民党副主席郝龙斌致词说，过去民进党台北市长候选人姚文智曾说“起风了”，而现在确实起风了，但吹的是从南烧到北、为蓝营而刮的“韩流”。他也批评北农总经理年薪250万（新台币，约11万新元），却导致菜价失衡，但过去韩国瑜当总经理时，菜价稳定供需平衡，都没有菜价失调。

郝龙斌坦言，丁守中目前民调仍落后，但只要一人拉一票就可以赢，更说青年公宅是他任内跟地方议员长年沟通下来，并用“无耻骗子”四个字痛骂柯文哲收割成果。

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