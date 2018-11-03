“洪荒少女”傅园慧：还是胖一些不容易生病

2018国际泳联游泳世界杯北京站昨天（2日）拉开战幕，“洪荒少女”傅园慧在女子50米仰泳决赛中以26秒33获得银牌。赛后发布会上，傅园慧再度展现出其活力和幽默，笑称自己亚运会后体重增加，使得伤病也比过去有所好转。“还是胖些不易生病，状态更好。”

据中新社报道，在里约奥运会上，傅园慧赛后接受采访时，以丰富而夸张的表情以及一句“我用尽了洪荒之力”走红网络。不过从布达佩斯世锦赛起，傅园慧状态陷入低谷，虽尝试通过控制体重提高竞技状态，但肌肉量也随之骤减，导致其肩部伤病更为严重。

雅加达亚运会上，傅园慧状态仍未恢复，不仅女子50米仰泳不敌队友刘湘遗憾摘银，还错失女子百米仰泳的奖牌。傅园慧赛后表示,“从未想过自己会将这块本属于中国队的金牌丢掉”。

亚运会后，傅园慧进行一段时间的休整后便恢复训练。当她现身本次世界杯北京站时，记者发现其告别了上半年因过分消瘦而棱角分明的脸庞，面色较以往更为红润。“亚运会后一直在修养身体，并且恢复亚运会失利的心情。最近体重有所增长，又变成了‘肥美’的我，肌肉量恢复，肩膀伤病情况也有所好转，还是胖一些不容易生病，状态更好。”“洪荒少女”再次引发笑声一片。

对于50米仰泳摘银，傅园慧略显遗憾地表示自己上一次在世界杯夺冠还是四年前。至于失利的原因，她坦言还是转身做得不好。“转身是个问题，如果能把转身技术提高，对长池100米仰泳也会有帮助。”傅园慧说：“上午游得太用力，感觉‘抽干’了自己，所以晚上状态也有所下滑。”

傅园慧也说：“这些都是经验，希望自己能在杭州短池世锦赛表现更好。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！