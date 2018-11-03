中国国常会要求进一步促进就业 坚持就业优先推出更积极的政策

中国国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，确定进一步促进就业的针对性措施，坚持就业优先推出更积极政策。从2019年1月1日起对符合条件的生产经营困难且努力稳定就业的失业保险参保企业，可通过减费方式返还企业及其职工缴纳的50%失业保险费。

据路透社报道，中央人民广播援引会议内容称，今年中国国内就业形势总体稳定，但当前中国内外形势错综复杂，就业压力仍然较大。通过政府性融资担保，鼓励创业担保贷款等促进创业就业。民营企业、中小微企业是吸纳就业的主力军，支持创业就业政策要给予重点倾斜。

会议指出，明年1月1号起，将就业见习补贴范围由离校未就业高校毕业生扩展至16-24岁失业青年；职工申请技术技能提升补贴条件，由参加失业保险三年以上放宽至一年以上。对人员参加技能培训合格的给予培训补贴，对其中就业困难人员和零就业家庭成员，在培训期间给予生活费补贴。

会议还表示，对符合条件的失业人员及时发放失业保险金，其个人应缴纳的基本医疗保险等费用，从失业保险基金中列支。各地要因地制宜，多措并举，促进就业，支持企业努力稳定就业岗位。

为减轻企业负担，会议决定，对用人单位和职工失业保险缴纳比例总和，从3%阶段性降至1%的现行政策，明年4月底到期后继续延续实施。

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