巴基斯坦：致力推进中巴经济走廊建设 愿同中国在多边事务上沟通协调

巴基斯坦总理伊姆兰汗昨天（2日）在北京会晤中国国家主席习近平时指出，巴国致力于继续深化对华关系，推进中巴经济走廊建设，助力巴基斯坦经济社会发展，也愿继续同中方密切在多边事务中沟通协调。

据中新社报道，伊姆兰汗也说，巴基斯坦钦佩中国的发展成就，希望学习借鉴中国在发展、扶贫和反腐等方面的成功经验。中国是巴基斯坦全天候战略合作伙伴，巴中友谊在巴基斯坦深入人心。

习近平则赞赏伊姆兰汗多次强调将继续把对华关系作为巴基斯坦外交政策基石，坚定推进中巴经济走廊建设。习近平强调，中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向，支持巴基斯坦维护国家独立、主权、领土完整，支持巴基斯坦新政府顺利施政和推进国家建设事业，愿同巴方一道努力，加强中巴全天候战略合作伙伴关系，打造更加紧密的中巴命运共同体。

习近平指出，双方要推进更深入的战略沟通，保持两国领导人频繁互访和会晤，加强治国理政经验交流。要开展更紧密的务实合作，促进经贸交流与投资，夯实中巴经济走廊早期收获项目，推动走廊建设向产业园区、社会民生等领域拓展。要用好2019年中巴友好城市年契机，促进更活跃的人文交流。要加强反恐合作，打造更牢固的安全纽带。要加强在联合国、上海合作组织等多边平台的协调和沟通。

习近平也欢迎伊姆兰汗出席首届中国国际进口博览会。

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