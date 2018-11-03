姚文智：台湾选举受大陆网军影响 民主危机

台湾民进党籍台北市长参选人姚文智今天说，今年台湾的大选受到中国大陆境外势力、网军影响，这对台湾民主是很大的危机，呼吁选民站出来将票投给他，让台北成为台湾领头羊。

据联合新闻网报道，距离24日的九合一选举投票日倒数21天，姚文智上午赴内湖国中替寻求连任的同党议员李建昌造势。他致词时表示，这此台湾大选的背后，有许多来自对岸网军的假消息，造成这次选举受到大陆境外势力的影响，许多人可能没有感受到，这已经是很大的民主危机。

姚文智说，台湾民主好不容易推动这么多年，如果选民不注意来自中国大陆境外势力这件事，可能会让台湾受到很大的伤害，甚至这个伤害会让台湾变成落后国家，因此距离投票日剩下20几天，呼吁支持李建昌外，也要支持姚文智，让台北这个首都成为台湾的领头羊。

他在接受媒体联访时，也对国安单位喊话。姚文智说，美国过去在选举时也发生类似情况，台湾更是被攻击的重灾区，更何况美国都已对台湾提出警告了，如果国安单位只是以“喊话”、“教大家如何解读媒体”的方式，都缓不济急。

姚文智强调，国安单位负责相关情资，应该要剑及履及、加快脚步，把力道做出来，将这些人绳之以法。

针对高雄选情，姚文智则认为，当务之急是大家要一起协助高雄，高雄掀起了民主的逆流，这个逆流很可能侵蚀到台湾民主的根基。

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