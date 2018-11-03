传中国代购疯湧抢买奶粉 澳洲超市改限购令：每人两罐

澳洲墨尔本华人区的一家Woolworths超市近日遭代购抢货。据悉，甫开门几分钟就有数十名华人一拥而入，从超市仓库成箱抢购婴儿配方奶粉。这段令人震惊的画面被另一名顾客拍下并放至网上，再加上澳洲近来再现“奶粉荒”境况，因而引发不少网民的埋怨。

据《星岛日报》报道，这家位于墨尔本最大华人区博士山（Box Hill）的Woolworths超市早上开门营业不过几分钟，前来购买奶粉的华人顾客就已经排到了走廊的尽头。

报道指出，当时这批奶粉刚从供应商处运送过来，超市的工作人员还没有来得及打开货箱，他们就争先恐后地一拥而上。无奈之下，店员只能将货箱放在仓库门口的货运板上，以便这些顾客抢购。

从影片显示，顾客从高高的货运板上抱起装满奶粉的货箱，然后直接跑向收银台结账。直到这时，他们才发现有人在拍摄。影片拍摄者斥责说，这些疯狂抢购奶粉的人不过是为了在网上进行销售，以此赚取丰厚的利润。

“看看那些人啊，这应该是违法的吧。”拍摄者如此说道。而面对镜头，这些疯狂抢购的买家都用手或者头巾遮住了自己的脸部。

短片被上传至网上后，引来了大批网友对Woolworths超市的投诉。此外，另一家位于墨尔本查斯顿（Chadstone）的Woolworths超市也有人拍到类似的“抢奶粉”场景，网友们群起要求调整“奶粉限购令”的数量，从每人八罐恢复到每人两罐。

迫于舆论压力，Woolworths超市发表声明称：“我们将重新修改限购政策，每位顾客最多购买两罐婴儿配方奶粉。我们还将密切关注商品的库存以及顾客的反馈，并对此进行一系列的调整。那些发现货架上的奶粉已售罄的顾客，可以直接向商店的经理寻求帮助。”

据报道，由于澳洲对产品管控严格，奶粉质量有保障，很多经济条件较好的中国家长甚至愿意支付超出原价五倍的价格购买澳洲奶粉，而华人代购则成为他们买货的主要渠道。在这个利润丰厚的市场中，部分代购的年收入甚至因此超过了10万澳币（约10万新元）。

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