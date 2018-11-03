哈尔滨小学教师体罚学生被辞退 正副校长均降级

哈尔滨市南岗区政府今天（3日）对当地继红小学校哈西一校区教师违反师德师风问题进行通报，称经调查核实，继红小学校哈西一校区一年级二十六班班主任教师季玉秀存在言语过激、体罚和变相体罚行为，并作出辞退当事教师季玉秀、继红小学正副校长降级等处理决定。

据中国《新京报》报道，11月2日，一篇《给哈尔滨继红小学领导的公开信》帖子在网络上传播，文为学生家长反映继红小学校哈西一小区一班主任存在对一年级小学生辱骂、殴打现象，引起舆论关注。2日下午，哈尔滨市继红小学对此事进行了回应，称该教师系2018年9月学校新招聘的教师，处于试用期，经调查该教师存在违背师德师风问题，学校向家长诚恳道歉，即日起辞退该教师。

11月3日，哈尔滨市南岗区政府发布《关于继红小学校哈西一校区教师违反师德师风问题的处理决定》，决定对南岗区政府副区长褚先顺同志提醒谈话；对南岗区教育局党委书记、局长丁召民同志批评教育；对南岗区教育局副局长陶志敏同志诫勉谈话；将继红小学校校长宋春生同志降为副校长；将继红小学校副校长潘红梅同志降为主任；免去张海宁同志继红小学校主任职务；给予继红小学校哈西一校区一年级二十六班班主任教师季玉秀辞退处理。

早报订户新闻，更多精彩等着您！