周小川谈新兴市场货币问题：希望中国的情况不一样 但要警惕

据中国澎湃新闻报道，11月3日，第二届钱塘江论坛在浙江杭州举行，中国金融学会会长、第12届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川表示：“金融危机最怕的事是传染。本来一个地方有毛病，如果是个案，可能也不难解决。一旦传染，一旦共振，可能会有更大的危险。而且在共振和传染的高峰期可能就会出现恐慌，中国也不是世外桃源，希望中国的情况和他们不一样，但要警惕。”

周小川在主旨演讲中讲到了新兴市场国家的货币问题，“两个月前左右，大家看到若干个比较重要的新兴市场国家货币出现很明显的贬值，出现资本外流，有些国家通过提高利率等，或者资本管制的办法来防止现象的恶化。”

周小川认为，新兴市场汇率资本外流这个问题究竟在多大程度上和美联储利率政策和国际经济形势相关，是值得明确加以关注的。

“金融危机最怕的事是传染。本来一个地方有毛病，如果是个案，可能也不难解决。但一旦传染，一旦共振，可能会有更大的危险。而且在共振和传染的高峰期可能就会出现恐慌。”周小川在会上表示，中国也不是世外桃源，希望中国的情况和他们不一样，但要警惕。这一轮新兴市场货币方面所产生的问题，会不会产生比较明显的传染性，会不会对中国也带来冲击，要做出明确的分析，这样的话才有更准确的判断。不管是宏观上还是微观上，都能找出更好的对策，不能掉以轻心。

从宏观经济分析的角度来看，资本外流或者资本流动是联系到各个国家储蓄率问题。

据周小川透露，中国的储蓄率在高峰的时候曾经达到了差不多50%，现在已经降了好几个百分点，有可能下降的趋势还是挺快的，下降有一定的好处，表明内需的增强。但与此同时也带来调整，这些调整需要加以密切的关注。

储蓄率的高低也和国际资本流动和投资趋向有关系。周小川认为，中国之所以在“一带一路”方面有比较好的作为，很大程度也是由于中国储蓄率比较高。储蓄率高，有一些资金投资于国内效率低于投资于国际，投资于“一带一路”沿岸地区。

在这一轮全球危机复苏过程中，周小川认为，中国面临两个方面的选择：一是作为新兴市场国家，中国如何管理好国际收支平衡，管理好资本流动，管理好外汇储备；二是中国面临着人民币国际化的机遇，国际化的机遇说实在也是提前到来的，也是由于全球金融危机创造了一个空间。

周小川进一步解释道，这个空间就是当时在危机情况下传统的硬通货不太稳定，不断的出问题，流动性得不到解决，所以周围的贸易伙伴、投资伙伴，纷纷要求和中国央行之间建立货币互换，以及提供流动性和提供稳定、信心的支持。这样的话，就开始了所谓人民币本币互换的过程。

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