北京检察长出任中学副校长 以加强学校法治教育师资培训

为加强对学校法治教育师资的培训，进一步规范法治副校长工作，北京市各级检察机关检察长、副检察长将兼任中小学法治副校长。

据“长安街知事”微信报道，昨天（2日），北京市检察机关召开法治宣传教育“十进百家、千人普法”主题活动工作动员部署大会。北京市人民检察院副检察长赵志刚介绍，根据部署，全市各级检察机关将推进法律进机关、进校园、进乡村等“十进”工作，该活动将持续3年。

赵志刚称，全市1223名员额检察官要作为普法宣传的主体，以检察官、办案部门为主要载体，通过参与法治宣传活动，锻炼检察人员的专业能力。

根据实施方案，各级检察机关将围绕涉及扫黑除恶、非法集资、职务犯罪、依法行政、行刑衔接、校园欺凌、教育就业等热点难点问题，针对相关重点人群，进行针对性政策宣讲和法律法规讲解。

检察长兼任中学法治副校长此前已有先例。长安街知事注意到，今年9月1日，开学第一天，最高检检察长张军受聘为北京市第二中学法治副校长，并讲授了首次法治课。课上，他表示希望学生们尊崇法律、崇尚法治，扣好人生的第一颗扣子。

宪法教育要坚持从青少年抓起，此前，教育部副部长朱之文也曾表示，要让宪法教育全面融入学生学习生活，确保宪法精神入脑入心，通过法治副校长、学校法律顾问、法律人士进校园等多种渠道普及宪法知识。

9月13日，张军在主持召开的最高检党组会上强调，要落实好“谁执法谁普法”要求，做好各级检察院领导干部担任中小学法治副校长工作，促进培养学生的法治意识，推动将法治教育纳入学校教育体系。

北京市人民检察院检察长敬大力表示，做好普法宣传工作，是每位检察官应该肩负的职责。“有检察官认为办案工作本来就很 繁重，普法工作无形增加了负担。不要有这样的想法。普法工作做好了，是提升办案效果很重要的形式。”

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