中国人大常委会副委员长：中国将进一步扩大开放，实现共赢

中国全国人大常委会副委员长郝明金在阿根廷出席二十国集团（G20）议长会议上指出，中国将进一步扩大开放，实现共赢，推动构建人类命运共同体。
据中新社报道，郝明金当地时间10月31日至11月2日率团出席在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的G20会议，并作主旨发言。郝明金表示，面对当前世界变局挑战，各方应加强合作，发挥好G20作用，坚持多边主义，共同反对单边主义和保护主义，完善全球治理，坚持创新驱动，挖掘增长动力，建设开放型世界经济。各方应加强议会交流合作，为破解时代难题作出更大贡献。
中国全国人大常委会副委员长郝明金在阿根廷出席二十国集团（G20）议长会议上指出，中国将进一步扩大开放，实现共赢，推动构建人类命运共同体。
据中新社报道，郝明金当地时间10月31日至11月2日率团出席在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的G20会议，并作主旨发言。郝明金表示，面对当前世界变局挑战，各方应加强合作，发挥好G20作用，坚持多边主义，共同反对单边主义和保护主义，完善全球治理，坚持创新驱动，挖掘增长动力，建设开放型世界经济。各方应加强议会交流合作，为破解时代难题作出更大贡献。
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