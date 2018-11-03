传美拟准台续买伊朗石油 中油：有助稳定清算机制

美国将重新制裁伊朗，今天（3日）传出可能暂时允许台湾向伊朗购买石油。台湾中油表示，还未收到美方通知，若能豁免，除能维持多元采购目标外，也有助于台伊清算机制稳定。

据台湾联合新闻网报道，有消息指美国政府将于5日重新制裁伊朗，但会暂时允许八个进口方继续向伊朗购买石油，其中可能包含台湾。

中油公司主管指出，台湾跟伊朗有清算机制，主要是为了协助台湾出口厂商能顺利取得货款，假使因为美方制裁喊卡，等于走清算机制的金流全数停止，对厂商冲击大，若能继续向伊朗买油，除可达到多元采购目标外，也可稳定清算机制，降低台湾厂商的冲击。

台伊清算机制是因2010年联合国对伊朗扩大制裁，影响伊朗与国际通汇往来，造成部份厂商出口伊朗后无法取得货款。为此，经济部建立“台伊贸易金融管理措施”，并由银行公会公布“伊朗贸易款项清算作业要点”。厂商若须从该管道取得货款，向贸易局申请输出证明书后即可向承办银行取款。

中油坦言，有跟阿拉伯、美国等不同国家购买石油，早年合约曾一天购买伊朗原油达5万桶，但因伊朗大多是高硫重质的原油，比起低硫轻质的原油需要更多加工程序，才能获得同样品质的油品，因此，在相关加工设备能量减少下，现在跟伊朗采购的原油比例已经下降很多。

中油表示，去年从伊朗进口约400万桶原油，仅占总进口量约2.86%，今年虽然跟伊朗也有签约，原则上一天合约量是1.65万桶，且双方达成协议，今年总进口量仅200万桶，数量跟比例都不高，就算因美方制裁无法购买，影响也不会太大。

中油指出，目前正跟美方了解中，现阶段还未收到暂时允许台湾可继续向伊朗购买石油的通知，会持续关注。



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