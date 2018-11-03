加拿大部长：中国是应对气候变化的重要伙伴

正在北京访问的加拿大环境与气候变化部部长麦肯娜（Catherine McKenna）在当地时间昨天（2日）通过远程电话记者会中对媒体说，“我们与中国的接触、合作至关重要”，称中国一直并将继续是应对气候变化的重要伙伴。

据中新社报道，麦肯娜介绍了她刚刚在北京参与的第二次中加环境部长级对话和第一次中加气候变化部长级对话，以及中加双方签署的《中华人民共和国生态环境部与加拿大环境部关于气候变化合作的谅解备忘录》等。麦肯娜指出，中国承诺减少排放，且力度是其他任何国家都难以企及的。

加拿大环境与气候变化部在11月1日的一份新闻稿中表示，加方与中国均致力于全面落实《巴黎协定》，并倡导向有竞争力的低碳经济和社会转型。加方表示，将与中方继续就气候变化国际谈判和政策开展双边对话。双方将分享有关国内气候变化措施的信息，例如碳排放定价和从化石燃料转向清洁能源的举措等。

麦肯娜指出：“全球性的环境挑战需要全球性的解决方案。”她也说，自己感到高兴的是，加拿大与中国正一同采取气候行动，支持切实可行的清洁解决方案，在推进经济的同时保护大家共享的环境，继续书写环境和气候变化合作的历史。

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