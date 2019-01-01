指虚报加班召车费 百度新年前炒55员工

互联网巨头百度在新年前夕辞退55名违规员工，指因多次虚报打车发票，涉案的不法出租车也已被执法部门查处。

据《星岛日报》报道，百度在内部通报称：百度推荐技术平台部王某，富媒体业务部张某，度秘事业部徐某等55名员工，通过微信群接受不法出租车司机的服务，获得票面金额高于实际打车金额的发票，回公司报销，侵占差额据为己有。在明知自己的行为是虚假报销的情况下，仍然多次这样做，已经严重违反公司规章制度，触碰公司职业规则底线。

上星期内地社交平台上就有用户披露事件称，自己因每月多报销了几百元的打车费被开除，感觉很委屈。用户称，加班后从公司回家，根本打不到车，所以出租车司机拉了个拼车群，到每人支付50元人民币，司机给每人的发票金额一般是大于50元的。几个月后，他们就被举报。

百度方面人士透露， “有人举报到职业道德委员会，公司那肯定得查了。55个人在一个群里，聚众违反公司明文规定，这个性质不是一个人几百块钱的问题了”。百度一直在组织员工进行职业道德学习，前几天还组织了考试，各种违规行为也都明确告知了。

一位百度员工方面解释，晚上9时以后，公司就算加班了。员工可以选择自主打车报销，也可以用公司内部的软件使用首汽约车，百度直接付款，而不用个人报销。



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