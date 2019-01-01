2018年台五大富豪总净值缩水29.4亿美元

台股2018年表现不佳，名列彭博亿万富豪五百指数的台湾五大富豪总净值缩水约29.4亿美元（40亿新元），其中以鸿海董事长郭台铭减少16亿美元为最多，台湾首富的位子被旺旺集团董事长蔡衍明取代，而润泰集团总裁尹衍梁成为五人之中唯一净值增加的富豪。

据《联合报》引述彭博数据显示，蔡衍明2018年净值虽缩减7.6亿美元，但仍以54亿美元的身价超越郭台铭；尹衍梁财富增加约4.4亿美元至47亿美元，也超越郭台铭，成为台湾第二首富。

以彭博亿万富豪指数计算方式来看，富豪净值主要反映持股价值的变化。鸿海2018年下跌百分之38.7，润泰全球则小涨百分之0.5，大约可反映郭台铭和尹衍梁财富的此消彼长。

各国首富中，以新加坡富豪净增25亿美元最多，让新加坡亿万富豪总净值达到380亿美元，相较下，台湾名列榜上的五位富豪净值为221亿美元。

不过，台湾五位首富加起来的财富还不到贝佐斯的百分之三十，尽管亚马逊股价回落，让贝佐斯财富蒸发450亿美元，但2018年下来仍增加240亿美元，达到1230亿美元。

中国大陆首富2018年惨赔近760亿美元，但仍不乏佼佼者，像小米创办人雷军便增加86亿美元财富，财富增长仅次于贝佐斯。大陆企业家王健林、马云、马化腾名列全球十大惨赔行列，五十位跌出彭博亿万富豪指数的富豪中，其中十一位来自大陆和香港。

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