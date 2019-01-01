蔡英文：2019年两岸关系的“四个必须”

台湾总统蔡英文出席元旦升旗典礼，并将在总统府内发表“2019新年谈话”，揭示新阶段政府将努力的目标。而在受注目的两岸关系上，蔡英文向对岸喊出四个必须。

据《中时电子报》报道，在两岸问题上，蔡英文认为，对岸必须遵守中华民国台湾存在的事实、必须遵守2300万台湾人民对自由民主的坚持、必须以和平对等的方式来处理台湾问题、必须以是政府和政府所授权的公权力机构坐下来谈。

蔡英文也提到从她上任以来，一直注重国际局势的变化。她的责任就是在充满不确定的国际环境下，为台湾找到发展的空间。2019年，她的责任更加重大，她已指挥国安团队跟政府各部门，展开各项的因应作为。

蔡英文表示，台湾的经济体质深受中美两国的牵动，所以绝对不能掉以轻心。所幸在这两年，政府一直在为这一刻做准备。不论是产业创新或是产业转型和前瞻计画，都在扩大台湾内需。或是新南向政策的多元化布局，都在调整过往台湾过度依赖大陆的政策，都是为了因应国际激烈的局势变化。

蔡英文更指出，这两年许多在对岸的台商都告诉她，他们都想回到台湾来投资。而行政院长赖清德所领导的行政团队，也听到他们的问题，过去一年都在解决他们的问题。而今年欢迎台商的回台行动方案，将从今天开始，实施三年，目的就是要让回乡的台商，有一条平坦的道路。

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