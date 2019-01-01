蔡英文：2019年两岸关系的“三道防护网”

台湾总统蔡英文今天上午出席元旦升旗典礼后，在总统府内发表“2019新年谈话”中，针对两岸关系，她提出“三道防护网”。

据《联合报》报道，蔡英文说，第一是“民生安全的防护网”，在非洲猪瘟的防护上，对岸政府一直没有依照相关协议，即时将疫情通报给台湾，一旦非洲猪瘟传入台湾，不仅重创相关产业，影响民生经济，更将造成台湾民众对对岸的负面观感。蔡质疑，若疫情防治都无法真心合作，哪来的两岸一家亲，与其千方百计让台湾的政治人物说出通关密语，不如务实在民生安全上合作，呼吁对岸放下成见对立以民生安全为重。

第二是“资讯安全防护网”，她说，“民主可被操弄”是世界民主国家最近意识到的问题，包括来自对岸的假讯息，已泛滥到人心浮动的地步，她已请行政院提出对策。另外中国相关企业引发资通安全争议，已引起国际注意，她也要求国安单位重视，并且厘清问题，确保关键基础设施和资通讯安全不能有任何漏洞。

第三，蔡英文表示，要设置“民主防护网”，她说：“台湾是民主国家，两岸之间政治议题不应以片面主张强迫我方接受，两岸之间的政治对话必须有台湾人民的参与和监督”，她已请国安机关研议，对于两岸互动中可能影响主权的议题，强化民主监督机制，透过法制面作为，为台湾建立坚实的民主防护网。

蔡英文强调，全球局势瞬息万变，坚持走民主的道路，和世界上理念相同的人携手同心就是最好选择，新的一年是拼民生的一年，是护民主的一年，是守主权的一年，提出让人民有感的经济政策，建立守护台湾的3道防护网，将是她每一天努力的工作项目。

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