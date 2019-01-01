新年谈两岸关系 蔡英文批：猪瘟都无法合作 何来两岸一家亲？

台湾总统蔡英文今天（1日）上午出席元旦升旗典礼后，在总统府内发表“2019新年谈话”，针对两岸关系，蔡提出“四个必须”与建构“三道防护网”，她也批评，中国大陆若猪瘟疫情防治都无法真心合作，哪来的两岸一家亲；与其千方百计让台湾的政治人物说出通关密语，不如务实在民生安全上合作。

台湾联合报报道，四个必须包括，呼吁中国大陆“必须”正视中华民国台湾存在的事实，“必须”尊重2300万人民对自由民主的坚持，“必须”以和平对等方式处理我们之间的歧异，也“必须”是政府或政府所授权的公权力机构坐下来谈，这四个必须才是两岸关系是否能朝向正面发展的最基本和最关键的基础。蔡英文也说，未来这一年的每一天，她将致力建立“民生安全防护网、资讯安全防护网与民主防护网”。

蔡英文提到，过去一年台湾共同经历一场选战，选后是社会要凝聚团结的时刻；这场选举结果不代表台湾基层民意想要放弃主权，也绝不代表台湾民众想要在台湾主体性上作出退让。我们不反对两岸正常互动，更不反对两岸之间城市交流，不过两岸之间的交流要健康正常，不能靠模糊的政治前提或强迫就范的通关密语，两岸之间真正需要的是务实理解在价值信仰和生活方式和政治制度上的根本差异。

蔡英文呼吁，中国大陆“必须”正视中华民国台湾存在的事实，“必须”尊重2300万人民对自由民主的坚持，“必须”以和平对等方式处理我们之间的歧异，也“必须”是政府或政府所授权的公权力机构坐下来谈，这四个必须才是两岸关系是否能朝向正面发展的最基本和最关键的基础。

蔡英文说，在两岸之间建立可长可久的关系之前，必须诚实面对台湾所面临的国家安全威胁和风险，尤其是中国大陆试图利用民主体制的开放和自由来介入台湾的政治社会发展，已是此刻台湾最大挑战。为了守护台湾安全，她宣布要为两岸交流建立三道防护网。

她说，第一是“民生安全的防护网”，在非洲猪瘟的防护上，对岸政府一直没有依照相关协议，即时将疫情通报给台湾，一旦非洲猪瘟传入台湾，不仅重创相关产业，影响民生经济，更将造成台湾民众对对岸的负面观感。蔡质疑，若疫情防治都无法真心合作，哪来的两岸一家亲，与其千方百计让台湾的政治人物说出通关密语，不如务实在民生安全上合作，呼吁对岸放下成见对立以民生安全为重。

第二，蔡英文强调“资讯安全防护网”，她说，除了国防战力持续提升，国家安全范围更应该扩及资讯战，“民主可被操弄”是世界民主国家最近意识到的问题，包括来自对岸的假讯息，已泛滥到人心浮动的地步，她已请行政院提出对策。另外中国大陆相关企业引发资通安全争议，已引起国际注意，她也要求国安单位重视，并且厘清问题，确保关键基础设施和资通讯安全不能有任何漏洞。

第三，蔡英文表示，要设置“民主防护网”，台湾是民主国家，两岸之间政治议题不应以片面主张强迫台方接受，两岸之间的政治对话必须有台湾人民的参与和监督，她已请国安机关研议，对于两岸互动中可能影响主权的议题，强化民主监督机制，透过法制面作为，为台湾建立坚实的民主防护网。

蔡英文强调，全球局势瞬息万变，坚持走民主的道路，和世界上理念相同的人携手同心就是最好选择，新的一年是拚民生的一年，是护民主的一年，是守主权的一年，提出让人民有感的经济政策，建立守护台湾的三道防护网，将是她每一天努力的工作项目。

早报订户新闻，更多精彩等着您！