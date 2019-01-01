2018年中国航天发射次数首登世界第一

临近年终，中国航天却并未减慢飞天的速度，仍然“大动作”不断。近一周就有：12月27日，北斗三号基本系统建成，开始提供全球服务；12月29日，成功发射鸿雁星座首颗试验星；12月30日，嫦娥四号探测器在环月轨道成功实施变轨控制，进入预定的月球背面着陆准备轨道。

据央广网报道，其实，在年底收获亮眼绩效的航天领域，整个2018年都有着不俗的表现，年度发射次数刷新了自己的纪录，还首次成为全球年度完成航天发射活动次数最多的国家。

回顾2018年的中国航天，中国航天科工二院研究员、国际宇航联合会空间运输委员会副主席杨宇光表示，成果丰硕：“今年的发射次数，算上私人公司发射的，（发射次数）首次独居世界第一位。中国在空间基础设施建设方面，一些对地的遥感星座越来越成熟地走向应用。空间科学方面，‘张衡一号’发射成功，我们在国际合作方面进一步加强和国外的沟通，实现更多的合作项目。商业航天方面，私人航天公司已经开始进军轨道发射的服务领域。今年，载人航天方面，用于验证交会对接技术的‘天宫一号’完美落幕。”

2018年，中国航天未完待续……杨宇光说：“跨年度最引人注目的是嫦娥四号任务，人类第一次在月球背面实施软着陆的尝试，在月球探测领域最引人注目。其他方面，北斗也将进一步补充更多的卫星构建全球星座，其授时和定位精度也将进一步得到提高和改善。未来我们不但要保证航天规模，而且更多地要提高我们整个航天活动的技术含量，包括载人航天、深空探测；包括通信、遥感、导航等服务于国计民生的技术领域；包括未来在空间科学、太空探索等方面应该有更深层次的成果，在载人航天方面也进一步拓展空间站的建设。”

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