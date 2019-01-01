近10万民众元旦清晨到天安门广场看升旗

2019年是中华人民共和国成立70周年。新年第一天，来自中国各地的近10万民众特意来到天安门广场守候升旗仪式，和冉冉升起的五星红旗共同迎接2019年的第一缕曙光。

据中新社报道，1月1日，天安门广场迎来新年首场升旗仪式。前一晚，就有来自全国各地的人们陆续抵达广场以占据观看升旗仪式的最佳位置。凌晨3时，已有大量游客进入广场，早到的人们汇聚在旗杆附近位置。5时许，天安门广场上已是人头攒动，来自五湖四海的游客聚集在此。

冬日清晨的京城寒意深厚，室外温度在零下13℃左右。等待观看升旗仪式的民众纷纷用帽子、口罩、围巾、羽绒服将自己紧紧裹住。他们热切交谈，挥动国旗，为隆冬平添一丝暖意。

天安门广场每日升国旗的时间，是根据北京天文台提供的北京地区太阳出没时间表确定，从太阳的上缘露出地平线、到下缘离开地平线，为升旗时间。中国人心中最明亮的那一抹红，又将和太阳一同升起。

7时22分许，踩着乐手打响的鼓点，来自解放军军乐团的60名演奏员和1名指挥以两纵队入场，面向国旗进行演奏。

随后，来自中国人民解放军仪仗队的30名礼兵走出天安门城楼，军姿严整地肃立在金水桥两侧。8名礼号手在城楼上吹响升旗号角。由96名护旗队员组成的陆海空三军护旗方队，齐步走出天安门城楼，行经金水桥后，护旗方队的步伐由齐步走转为正步走，持枪的姿势也改为端枪行进，直至将五星红旗护送到天安门广场。

广场上，近10万名观礼民众翘首相望，只听得护旗方队铿锵有力的正步声由远及近，安静中更显庄严肃穆。

7时36分，中国人民解放军军乐团奏响国歌，跟随着《义勇军进行曲》的旋律，五星红旗在晨光中冉冉升起。观礼民众纷纷面向国旗行注目礼，不少人跟着一起唱响国歌，热泪盈眶。

国旗升顶后，军乐团奏响《歌唱祖国》，大群和平鸽在天安门上腾空飞起，人群中爆发出阵阵欢呼，不少人举起手机、相机，记录下这令人难忘的时刻，更多人和着乐曲高声唱出“歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强”。



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