新年中国气温回升 南方明起解冻多阴雨

中国大部地区气温开始缓慢回升，北方将逐渐升至较常年同期偏高的水平。南方2日起开始“解冻”，冰冻天气自东向西缓解，不过阴雨仍然较多，今（1日）明天有小到中雨，3日至5日还将有大范围降水出现，体感湿冷。

中国天气网报道，昨天，强冷空气对我国的降温影响趋于结束，中央气象台解除寒潮蓝色预警。未来几天，我国大部地区气温将陆续缓慢回升。

北方从今天开始逐步摆脱气温低迷的状态，大部地区将逐步恢复到较常年同期偏高的水平。例如北京，元旦当天最高气温将升至1℃，终于重回冰点以上，2至3日继续升温至2-3℃。不过弱冷空气还是会频繁到访，所以回温的过程中气温还是会有小幅波动，但不会比前期冷了。

南方气温回升较为缓慢，2日起冰冻天气自东向西缓解，1月4日之后，南方地区气温将由目前的明显偏低逐渐回升至接近常年或略偏高水平，最低气温0℃从华南北部北抬到长江以北。

不过后期南方阴雨天气仍较多，多数地方还是体感湿冷，像是长沙、南昌等地未来一周最高气温都不会超过10℃，需要注意保暖。

降水方面，南方持续的大范围雨雪天气昨天迎来间歇，雨雪明显减弱，影响范围显著缩减。

今明天，南方再度迎来弱降水过程，以小到中雨为主，江南北部和西部有小雪或雨夹雪，局地有冻雨。中央气象台预计，内蒙古东北部、黑龙江北部、新疆北部、西藏西部、青海南部、湖南中南部、江西中北部、浙江中北部、四川盆地南部、贵州西北部和中部等地部分地区有小雪或雨夹雪，贵州东部、湖南南部局地有冻雨。江南南部、西南地区南部、华南北部和南部、台湾岛大部等地部分地区有小到中雨，其中，台湾岛东北部局地有大雨。

预计明天，内蒙古中部、新疆伊犁河谷和沿天山地区、西藏北部和东南部、青海西部、甘肃南部、贵州北部和东南部等地部分地区有小雪或雨夹雪。江南大部、西南地区南部、华南大部和台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，台湾岛东北部局地有大雨。

3日夜间至5日，南方还将有大范围降水出现，不过由于气温回升，以降雨为主，江南、华南、西南地区东部等地有小到中雨，局地大雨；江淮及江汉的部分地区有雨转雨夹雪或雪。

早报订户新闻，更多精彩等着您！