国民党主席吴敦义新年期待"九二共识"下继续维护两岸和平

国民党主席吴敦义1日上午代表国民党表达对于新年的期待和意见。吴敦义表示，新的一年仍然要全力拼经济，在“九二共识”下继续维护两岸的和平与发展，让所有台湾民众都能过上更好的日子。但被问到关于他个人的新年期待时，至今未宣布参选2020年台湾领导人的他，却依然未松口回应。

据《中时电子报》报道，1日上午，国民党党主席吴敦义出席国民党中央党部前的升旗典礼时，代表国民党表达新年的期待和意见。吴敦义表示，新的一年，台湾仍要全力发展经济，表示希望能在坚持“九二共识”的原则下继续维护两岸和平与发展。

吴敦义表示，国民党能在“九合一”选举赢下十五席县市长，议长赢得十九席，这是台湾民众对国民党的爱护和包容，他代表国民党，感谢台湾民众对国民党的包容和鼓励。吴敦义称，2019年，他希望国民党的所有公职人员，一定要廉洁有效率、更亲切勤快地服务民众；要努力让台湾民众过上好日子，繁荣经济赚大钱。最后，吴敦义表示，国民党要在“九二共识”的前提下，全力维护两岸的和平发展，让两岸在和平发展下实现互利双赢，让全体中华民族都过上更好的日子。

报道称，在活动结束后，吴敦义被媒体问到他的个人新年愿望，至今未宣布参选2020年台湾领导人选举的他，依然三缄其口，称只有对党和台湾民众的新希望，他个人没什么新希望。

中国国民党在台湾“九合一”选举中大胜后，岛内最热的话题便成了谁能出线代表国民党在2020年争“大位”。据“中评社”分析，目前国民党党主席吴敦义和卸任的新北市长朱立伦最有机会，2018年12月25日，刚刚卸任新北市长的朱立伦表示，他将投入2020年台湾领导人选举，而吴敦义到目前为止，对于到底是否会参选，仍未作出明确表态。

早报订户新闻，更多精彩等着您！