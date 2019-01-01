国台办主任：2019年两岸关系发展机遇挑战并存

据新华社报道，中共中央台办、国务院台办主任刘结一在2019年第1期《两岸关系》杂志发表题为《把握时代机遇 共谋民族复兴》的新年贺词，代表中台办、国台办向台湾同胞致以新年祝福和诚挚问候。

刘结一说，2018年是两岸同胞携手推动两岸关系克难前行的一年。面对复杂严峻的台海形势，面对民进党当局、“台独” 势力阻挠破坏、蓄意挑衅，当局毫不动摇坚持对台工作大政方针，努力推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，更大力度为两岸同胞谋利造福。

刘结一说，当局出台促进两岸经济文化交流合作的“31条措施”并迅速落地见效，制发台湾居民居住证，取消台湾居民就业许可证，在率先同台湾同胞分享大陆发展机遇、逐步为台胞台企提供同等待遇方面迈出新步伐。当局启用向金门供水工程，解决了长期困扰金门乡亲的吃水用水难题。当局一系列积极举措给台湾同胞带来实实在在的好处和便利，受到台湾各界普遍欢迎和肯定。两岸同胞的经贸合作和相互往来再创历史新高。

刘结一指出，事实证明，两岸关系走近走稳走好，是民心所向、民意所归，广大台湾同胞对民进党当局制造两岸敌意强烈不满，希望维护台海地区和平稳定，希望继续分享两岸关系和平发展红利、改善岛内经济民生。

刘结一说，2019年是新中国成立70周年，也是全国人大常委会发表《告台湾同胞书》、和平统一方针提出40周年。实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴，是全体中华儿女的共同愿望，是中华民族的根本利益所在。大道之行、人心所向，势不可挡。展望新的一年，两岸关系发展机遇与挑战并存。尽管前进路上不可能一帆风顺，但当局完全有信心、有能力战胜风险挑战，团结广大台湾同胞顺应历史大势，把握时代机遇，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，共创中华民族伟大复兴的美好未来。

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