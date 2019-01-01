学者：蔡英文元旦谈话应是针对习近平明日两岸演讲

据台湾《联合报》报道，对于台湾总统蔡英文在元旦谈话提出四个必须和三道防护网，远景基金会执行长赖怡忠和淡江大学国际事务与战略研究所助理教授黄介正皆表示，蔡英文的谈话，应是针对中国大陆国家主席习近平明天（2日）可能的两岸关系新谈话，预先向大陆喊话。黄介正指，“中华民国台湾说”是去年起台湾连续失去邦交国后出现的新课题，蔡英文首度在两岸关系上使用这个名词，端看习如何回应。

赖怡忠分析蔡英文的谈话，归纳出“要求中国（大陆）要务实面对现在出现的问题，并强调现在对台湾来说，中国（大陆）无所不用其极的威胁和压力，我们将要透过合乎民主法治的手段，来强化自我防卫能力”。

赖怡忠说，习近平抛出在两岸关系发展中，中国大陆掌握主导权和主动权，国台办主任刘结一也提出中国大陆掌握促进统一的领导权。这都是和过去来说，非常不一样的说法。因此，他认为，蔡英文此时的谈话，是先向大陆喊话，“立场先摆出来，你回应或不回应都是你的回应”。

在三个防护网部分，赖怡忠说，从民生、资通讯到民主，蔡英文明确说出台湾目前面临到的问题，且在资讯安全议题上，有同步全球的味道。黄介正则认为，这都是目前两岸必须要坐下来谈的课题，其中也有台湾自己该尽的责任。

至于所谓模糊的政治前提与强迫就范的通关密语，一般认为这是指国民党主张的“九二共识”和台北市长柯文哲提出的“两岸一家亲”。黄介正认为，在九合一选举与上海台北双城论坛前后，台湾民意的走向或地方首长，为了经济在两岸政治立场上采取比较弹性的说法，“我觉得蔡总统希望在九合一后，中央与地方在两岸关系上加以厘清”。

黄介正分析，蔡英文希望两岸关系的进展，是政府间或是被政府授权的机关来谈。不过，他认为，要有地方政府和中国大陆往来的弹性和认知，在不影响地区安全情况下，也不需要做过多管制。

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