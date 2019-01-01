最高人民法院知识产权法庭在北京成立

新年第一天上午，中国最高人民法院知识产权法庭在北京揭牌成立。最高人民法院党组书记、院长周强为最高人民法院知识产权法庭揭牌。自1月1日起，该法庭履行法定职责，依法受理相关案件。

据《新京报》报道，设立最高人民法院知识产权法庭，是党中央作出的重大决策部署。十三届全国人大常委会第六次会议审议通过《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》。2018年12月29日，十三届全国人大常委会第七次会议任命最高人民法院知识产权法庭庭长、副庭长、审判员。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》等法律和司法解释的规定，最高人民法院知识产权法庭主要审理专利等专业技术性较强的知识产权民事和行政上诉案件。

据悉，《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》第二条所称第一审案件的判决、裁定或者决定，于2019年1月1日前作出，当事人依法提起上诉或者申请复议的，由原审人民法院的上一级人民法院审理;于2019年1月1日以后作出，当事人依法提起上诉或者申请复议的，由最高人民法院知识产权法庭审理。当事人向最高人民法院知识产权法庭提起上诉的，依照有关法律规定，上诉应当通过原审人民法院递交。

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