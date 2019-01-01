53国公民在武汉厦门过境可获144小时免签待遇

从今天（1日）起，来自53个国家的旅客在中国武汉或厦门过境时，可享有长达144小时的免签待遇。

据中新社报道，武汉天河国际机场航空口岸于2019年1月1日起对部分国家公民实施144小时过境免签政策。

即日起，来自俄罗斯、美国、英国、法国、德国等53个国家的公民，持有144小时内确定日期、座位前往第三国（地区）联程机票，在武汉行政区域内停留将不用申请签证。

武汉实施的144小时过境免签政策，是对原来的72小时过境免签政策的进一步优化，延长了免签停留时间的同时，由原来适用的51个国家增加至53个。

据悉，武汉是中国中部地区六省目前唯一被批准实施该政策的城市。该项政策的出台将进一步增强武汉的国际吸引力，促进社会经济发展，拉动旅游业发展。

当日，厦门、青岛、成都、昆明与武汉同步实施外国人144小时过境免签政策。

除此之外，经中国国务院批准，自2019年1月1日起，外国人过境厦门，即高崎国际机场、五通客运码头、国际邮轮中心口岸可享受144小时过境免签政策，即53个国家的外国人持有第三国（地区）签证和机票（船票）途经厦门时，可以免签在厦门停留144小时。

厦门边检总站相关人士称，此项政策是公安部支持厦门继续深化改革、扩大开放的具体体现，也是支持厦门自贸片区改革创新、实施更加便利人员出入境政策的具体体现。其最大的特点，一是过境免签时间长，二是海港空港联动。

考虑到外国人144小时过境免签政策涉及53个国家，厦门边检部门发挥多语种人才优势，在现场配备英语、日语、韩语等八个语种的外语专业民警，现场指导旅客办理手续，提高旅客申报和通关效率。

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