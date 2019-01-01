上海从虚假宣传等角度调查权健加盟店

据中国澎湃新闻报道，上海市市场监管局局长陈学军今天（1日）表示，上海正从虚假宣传、加盟点管理、商品质量等多维度调查辖区内权健加盟店（点）。且已联系权健总部，启动溯源调查。

陈学军表示，上海对权健加盟店（点）的检查包括多个方面，第一方面是检查是否存在虚假宣传；第二方面，与权健总部联系，确认是否许可加盟店（点）；第三方面，则是聚焦产品的商品质量情况。

针对权健是否传销的质疑，陈学军表示：“我们从各种维度来进行确认，一旦确认以后，就能够明确是否是他的加盟点，再根据调查后的结果分析确认。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！