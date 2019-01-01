台外交部：特朗普签署涉台法案深化台美关系

据台湾《自由时报》报道，美国总统特朗普在2018年最后一天签署《亚洲再保证倡议法》（ARIA）生效。ARIA将台湾纳入印太战略一环，重申美对台安全承诺、支持定期军售、并鼓励美国资深官员访台。台湾的外交部今天（1日）表示，在《台湾关系法》（TRA）迈入40周年之际，美国总统签署此案别具意义，将持续深化台美关系，并与美国及区域内理念相近的国家与地区合作，促进区域和平繁荣与稳定。

美国联邦参议院及众议院去年12月分别以一致同意方式通过《亚洲再保证倡议法案》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018，英文简称ARIA）法案，完成国会立法程序，之后送交白宫。特朗普于当地时间12月31日签署共13项法案，包括ARIA，使其正式生效。

特朗普后也发表总统声明指出，关于台湾的部分，他认同国会对于维护美国安全与实力的目标。至于美国对外军事与外交事务部分，特朗普政府认为，这是美国总统作为三军统帅专属的宪政职权。

台湾外交部今天发布新闻稿表示，适值《台湾关系法》立法迈入第40周年之际，该法案获得美国总统签署，别具意义。外交部对美国行政及立法部门，一致展现对台湾的友好与支持，表达诚挚欢迎与感谢。

外交部说明，该法案纳入多项友台的条文，包括重申美国基于TRA及“六项保证”（Six Assurances） 对台湾的安全承诺，支持美国政府定期对台军售，及依据《台湾旅行法》 （TTA） 鼓励美国资深官员访台，并肯定美国与台湾等区域伙伴交往的价值。

外交部并进一步说，台美关系立基于自由民主与人权的共同价值以及区域和平稳定与繁荣的共同利益，一向紧密友好，近年来在双方共同努力下，更加坚实稳固。外交部将持续秉持互信、互惠及互利的原则，与美方保持密切沟通，持续深化双方各领域及各层级的合作伙伴关系。台方也乐愿与美国及区域内理念相近国家及地区携手合作，共同促进印太区域的和平繁荣与稳定发展。

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