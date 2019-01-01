港独人士称被监视、仓库被爆窃等

据香港《明报》报道，学生动源和香港民族阵线等提倡港独组织，今天（1日）发起香港独立游行。多人在面簿上发帖称被监视、仓库被爆窃等。

香港民族阵线召集人梁颂恒今天在面簿发帖称，该组织仓库被爆门，无人受伤。他向《明报》记者表示，组织成员昨午曾到访仓库，当时并无异样，至昨晚约10时许，其业主通知仓库被爆门，当时组织成员往视察情况，点算后发现约损失双位数字的旗幡，实际数字尚未知悉，音响等较值钱物品则无失窃。梁颂恒称已报警，以检视闭路电视片段，并称警方正在处理，有成员正在录取口供。

梁颂恒称，十多小时内，多个相关组织均被跟踪和拍门，相信是系统性针对港独人士。他估计是黑社会所为，“政权利用黑社会做事已非首日，2014年已发生，今日只是变本加厉”。

学生独立联盟召集人陈家驹也在面簿上表示，今早10时45分有黑社会在他家门外拍门。陈家驹向《明报》记者表示，今早他正洗澡期间，有人猛力敲打其铁闸，父亲在惊恐下开门，看见两名年轻人带上口罩声称要“收数（收债）”。父亲追问后，对方称要向黄姓人士追债，陈父则澄清该宅姓陈，二人随即离开，对话间并无触及其港独立场，陈家驹洗澡后由父亲告知事件。

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