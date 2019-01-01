中纪委发布2018年度十大反腐热词

一个年度的热词，一个年度的缩影。在挥手作别2018年之际，中央纪委国家监委网站与《咬文嚼字》编辑部利用大数据搜索，联合发布2018年度十大反腐热词：

一、压倒性胜利

2018年12月13日召开的中央政治局会议指出：“反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。”从形成“压倒性态势”到取得“压倒性胜利”，标志着中国反腐斗争成果正从量的积累迈向质的转变。中央政治局会议在作出“反腐败斗争取得压倒性胜利”重大判断的同时，也明确重申“反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党依然任重道远”，并进一步强调“要有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利”。

二、监察委员会

2018年3月11日，十三届全国人大一次会议审议通过宪法修正案，对现行宪法作出21条修改，其中11条同设立监察委员会有关，特别是在宪法第三章《国家机构》中专门增加“监察委员会”一节，并明确规定“中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关”，确定了监察委员会的性质和地位。作为行使国家监察职能的专责机关，国家监察委员会和省、市、县监察委员会同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

三、金色名片

2018年12月4日，中央八项规定实施满6周年。六年来，全面从严治党由此破题，涤荡痼疾、扫除积弊，党风政风为之一新，社风民风向上向善，八项规定深刻地改变了中国，作风建设成为党的建设的“金色名片”。作风建设永远在路上，巩固拓展作风建设成果，必须坚定不移纠“四风”、树新风，把“金色名片”越擦越亮。

四、纪律审查和监察调查

2018年4月1日23时，中央纪委国家监委网站发布消息：“贵州省委原常委、副省长王晓光涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查”。这是监察法实施、国家监委组建并与中央纪委合署办公后首次发布中管干部接受纪律审查和监察调查信息。从“接受组织审查”变为“接受纪律审查和监察调查”，措辞之变折射了从中央纪委到中央纪委国家监委的职能转变，体现了党的纪律检查和国家监察的有机统一。

五、两面人

“两面人”是指那些两副面孔示人、为人处世“两张皮”的人，对党和国家的危害很大。2018年1月，十九届中央纪委二次全会明确要求：“坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。”一年来，“两面人”一词在党员干部违纪违法的通报中频频出现。如何及早、精准发现“两面人”，消除“两面人”潜藏在干部队伍中的巨大危害，是强化日常监督执纪、从严管党治党要解决的重要课题。

六、留置

留置是《中华人民共和国监察法》赋予监察委员会调查严重职务违法和职务犯罪的一项重要手段。2018年3月20日，《中华人民共和国监察法》公布施行，对留置的使用条件、审批程序、使用期限、被留置人员的合法权利等作了详尽而严格的规定。留置取代“两规”措施，充分体现了用法治思维和法治方式惩治腐败。

七、保护伞

“保护伞”本指保护某些人或某些势力的利益不受损害的力量。在当前反腐语境下，“保护伞”特指黑恶势力“保护伞”。2018年1月，习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上强调，要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”。2018年10月，新修订的《中国共产党纪律处分条例》增加了对充当黑恶势力“保护伞”行为的处分规定。2018年10月10日，中央纪委国家监委公开曝光五起涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案例，这是中央纪委国家监委首次对黑恶势力“保护伞”问题进行公开曝光。蛇打七寸，拔“伞”才能断“根”，必须深挖黑恶势力“保护伞”，发现一起、查处一起。

八、投案自首

2018年7月31日，中央纪委国家监委网站发布消息，河北省政协原副主席艾文礼涉嫌严重违纪违法，已投案自首，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。艾文礼由此成为监察法颁布实施后首个投案自首的省部级干部，引起舆论广泛关注。随后，多地出现监察体制改革后投案自首的“第一人”。此外，外逃职务犯罪嫌疑人主动回国投案自首的消息也屡见不鲜。2018年，问题官员投案自首争取宽大处理成为反腐“新亮点”，一方面折射出反腐败高压态势及取得的卓著成效，对违纪违法者形成强大震慑；另一方面也反映出，纪检监察机关依规依纪依法履行职责，持续取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果。

九、蜗牛奖

相比奔牛、骏马，蜗牛的形象总是与迟缓拖沓相联系。“蜗牛奖”与电影行业的“金扫帚奖”类似，虽然以“奖”为名，其用意却显然不是褒奖，而是嘲讽、喝倒彩，是独具匠心的“罚”。2018年，多个地方设立“蜗牛奖”，向不作为、慢作为、不担当问题亮剑。例如，山东省淄博市周村区出台《关于大力弘扬“店小二”精神 打造最优营商环境的实施意见》，在山东省首设“蜗牛奖”，山东省日照开发区紧随其后设立“蜗牛奖”。安徽岳西、浙江缙云、贵州贵定等地也纷纷开设“蜗牛奖”。目前已有多家单位被“授奖”并问责。受此启发，一些地方还探索为干事创业者颁发“骏马奖”、为服务态度差者颁发“刺猬奖”、为不担当者颁发“鸵鸟奖”。

十、严书记

2018年5月11日，有网友在社交平台爆料了“严书记女儿”的妈妈在成都一幼儿园家长群里飞扬跋扈的言辞。随后，网上出现了署名为“广安市委副书记严春风”写给四川省委组织部的情况说明，称其已与涉事幼童的母亲离婚，对相关情况并不知晓。然而，网友继续深挖细究，爆出了更多信息，“严书记”迅速成为网络热词。5月14日，四川省纪委监委回应称已关注到网友反映“严春风舆情”相关情况，已及时介入调查核实。5月18日，四川省纪委监委宣布，广安市委副书记严春风涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。11月13日，四川省纪委监委再发消息，严春风被开除党籍和公职。从网友爆料、媒体追问，到纪检监察机关介入调查直至公布最终结果，“严书记”事件已然成为2018年群众监督、舆论监督和纪委监委监督共同发力的典型实例。





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