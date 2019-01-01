华为海外频受阻 主要对手未必能获益

据《经济日报》引述美国《华尔街日报》报道，华为受到美国为首的多国打压，对于主要竞争对手诺基亚（Nokia）、爱立信（Ericsson）来说应该是好消息，但状况显然没有这么简单。

欧洲主要无线通讯供应商是华为、诺基亚和爱立信主要客户。这些通讯商表示，诺基亚和爱立信推出先进设备的速度一直不如华为。

此外，诺基亚和爱立信也面临三星电子的新挑战。这家资金充足的韩国智慧手机制造商正准备快速发展其刚刚起步的行动通讯基础设施事业。

报道引述消息人士指出，另外一项让诺基亚和爱立信担心的危机是，如果中国认定这两家公司试图趁着华为受挫时占便宜，北京当局可能报复，缩限中国市场准入。

华为近年来已超越对手，成为全球最大基地台、互联网路由器和相关电信设备的硬体设施制造商。2018年前三季，华为在全球电信设备市场的是占率高达28%，诺基亚为17%，爱立信为13.4%。

美国以北京当局可能下令华为监控或瘫痪通讯网路为由，禁用华为设备，但华为仍主宰全球市场；美国持续敦促盟国，对华为采取类似禁令，包括法国、澳大利亚、新西兰等多国政府均表示，此种疑虑确实有其根据，因此避用华为设备。华为则持续宣称自身是自主经营的民营公司，不曾为政府进行任何间谍或破坏行动。

许多已采用华为设备的欧洲无线通讯商表示，改换其他公司的设备需要训练不同技术的人员，成本和复杂性都将增加。一家英国电信商也指出，华为提供最先进产品的速度，比诺基亚和爱立信快将近一年。英国政府预定今年春季决定是否排除使用华为设备。业界人士表示，他们已向政府官员汇报，封锁华为可能让英国5G上路时间延迟九个月。

早报订户新闻，更多精彩等着您！