海南自由贸易账户启用 方便投融资汇兑

据中新社报道，中国人民银行海口中心支行1日宣布，经过半年多的充分准备，海南自由贸易账户（FT账户）体系于当日正式上线运行。

海南先行上线FT账户的商业银行为中国银行海南省分行和浦发银行海口分行。中国银行海南省分行透露，该行于2018年12月28日试运行FT账户，当日上午8:08海南省首个FT账户开立，开户单位为中免集团三亚市内免税店。

中国银行已实现海南FT账户体系下多个品种业务首发，包括首笔进口付汇、首笔出口收汇、首笔区内机构自由贸易账户（FTE）出口信用证项下的押汇和首笔远期结汇、首笔境外机构自由贸易账户（FTN）出口信用证项下的押汇、首笔国际信用证等，覆盖存贷款、汇兑、结算、贸易融资、外汇资金保值，此外还利用政策红利，首发叙做非居民的离岸结算和贸易融资。

中国银行海南省分行介绍，该行在全岛89家网点均可办理FT业务。目前已有中国石化海南炼油化工有限公司、海南农垦投资控股集团、海航航空控股公司、海南国贸有限公司等多家企业成为首批开户企业，涵盖旅游、热带特色高效农业、互联网、医疗健康、现代金融等10个重点产业。

其中，海南国贸有限公司完成基于原产于美国的毛绒纸浆进口业务及原产于中国的服装出口业务，这是海南FT账户首单进、出口贸易项下的结算，实现了FT账户下汇入和汇出双向资金划转。

浦发银行海口分行表示，将把在中国全国自贸区金融服务方面多年积累的创新经验和成功实践带到海南。通过在岸传统账户、离岸（OSA）账户、境外分行账户、FT账户的“四位一体”跨境金融服务体系，可为企业提供一站式服务。该行还推出《海南自贸区（港）金融服务方案1.0》，为六大海南重点行业及客群量身定做自贸金融服务方案。

建设海南自由贸易账户体系，是海南确定的十二个自贸区（港）先导性项目之一。按照“一线便利，二线管理”的原则规范账户收支管理，是一套以人民币为本位币、账户规则统一、兼顾本外币风险差别管理的本外币可兑换账户体系，各类市场主体可按规定开展适用于海南自贸区（港）的投融资汇兑及相关业务。

中国人民银行海口中心支行有关负责人表示，海南金融机构将不断加大金融创新力度，加强金融基础设施建设，促进贸易投融资便利化，防范化解金融风险，营造优良营商环境，推动形成海南全面开放新格局。

据悉，海南其他商业银行正在进行人员培训、系统测试和制度建设等准备工作，将在今年上半年陆续上线FT账户。

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